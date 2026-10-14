Çatalköy’de uyuşturucu madde tasarrufundan bir tutuklu

Çatalköy’de, dün, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan bir kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından M.W’nin (K-26) üzerinde ve akabinde evinde arama yapıldı.

Aramalarda zanlının tasarrufunda toplam 140 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Kaermiya’da gümrüksüz mal tasarrufu… Bir kişi tutuklandı

Kermiya barikatında, dün, güneyden kuzeye geçiş yapacak olan A.A’nın (E-41) kullanımındaki araçta gümrük memurları tarafından yapılan aramada, tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş toplam 10 adet play station beş oyun konsolu bulundu. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Girne’de çevreye rahatsızlık veren iki alkollü şahıs tutuklandı

Girne’de kamuya açık bir yerde 170 miligram alkollü olan H.Y.Z.(E-21) ve 178 miligram alkollü olan Y.E.O.(E-27), yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıslar suçüstü tutuklandı.

Lefkoşa’da 13 yaşındaki çocuk aranıyor

Lefkoşa’da yaşayan Abdullah Zorba’nın (E-13), dün evinden ayrıldığı ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi. Bahse konu şahıs, polis tarafında aranıyor.

Mağusa’da bağış kutusundan para çalan şahıs tutuklandı

Mağusa’da 30 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında, bir mescid içerisinde bulunan bağış kutusunda muhafaza edilen toplam 2 bin 200 TL nakit para, kimliği meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından çalındı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Ş.U.(E-29) tespit edilerek tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.