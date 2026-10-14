Evinde rahatsızlanan 52 yaşındaki Kılıç hayatını kaybetti
Polis, Bostancı’da evinde rahatsızlanan 52 yaşındaki Mehmet Ecevit Kılıç’ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.
A+A-
Bostancı’da evinde rahatsızlanan 52 yaşındaki Mehmet Ecevit Kılıç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Polisten verilen bilgiye göre, Kılıç’ın (E-52) cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Kılıç’ın ölüm sebebi otopsinin ardından belirlenecek.
Soruşturma devam ediyor.
Bu haber toplam 236 defa okunmuştur