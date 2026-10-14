Lefkoşa28 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Evinde rahatsızlanan 52 yaşındaki Kılıç hayatını kaybetti
Evinde rahatsızlanan 52 yaşındaki Kılıç hayatını kaybetti

Evinde rahatsızlanan 52 yaşındaki Kılıç hayatını kaybetti

Polis, Bostancı’da evinde rahatsızlanan 52 yaşındaki Mehmet Ecevit Kılıç’ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

A+A-

Bostancı’da evinde rahatsızlanan 52 yaşındaki Mehmet Ecevit Kılıç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, Kılıç’ın (E-52) cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Kılıç’ın ölüm sebebi otopsinin ardından belirlenecek.

Soruşturma devam ediyor.

Bu haber toplam 236 defa okunmuştur
Etiketler : ,