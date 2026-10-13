“Arasta” kısa filmi, Limasol’da en iyi ulusal film ödülüne aday
Kıbrıslı yönetmen Fatoş Olgacher’in “Arasta” adlı kısa filmi, 15 Ekim’de Limasol’da düzenlenecek Uluslararası Kıbrıs Kısa Film Festivali’nde “En İyi Ulusal Film” ödülü için yarışacak.
Kıbrıslı, Londra merkezli yönetmen, sanatçı ve görüntü yönetmeni Fatoş Olgacher’in yönettiği “Arasta” adlı kısa film, 15 Ekim 2026’da Limasol’da düzenlenecek Uluslararası Kıbrıs Kısa Film Festivali’nde (International Short Film Festival of Cyprus) “En İyi Ulusal Film Ödülü” (Best National Film Award) kategorisinde yarışacak.
15 dakikalık kısa film, İngiliz bir kadının Kıbrıslı kız arkadaşının ailesini ziyaret etmesiyle başlayan hikâyeyi konu alıyor.
Film, çiftin ilişkilerinin Yeşil Hat’ın yalnızca bir tarafında var olabildiğini keşfetmesi üzerinden Kıbrıs’taki toplumsal ve coğrafi sınırları ele alıyor.
Kıbrıs’ta kuir bireylerin karşılaştığı zorlukları odağına alan “Arasta”, kimlik, aidiyet ve görünürlük meselelerini işliyor.
Olgacher’in filmi, Kıbrıs’ta kuir bireylerin deneyimlerini sinemaya taşıyarak bu alandaki görünürlüğe katkı sunmayı amaçlıyor.