Sarpten: “Bu yaşananlara ‘doğal afet’ denmez!”

Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, dün meydana gelen şiddetli yağış ve hortum olayının doğal afet olmadığını vurguladı.

Yaşananların, ekonomik kaygıları çevresel kaygıların önüne koymanın getirdiği yıkımdan başka bir şey olmadığını söyleyen Sarpten, “gerçek tüm çıplaklığıyla ortada; Kıbrıs adası İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ’nin etkilerini çoktan yaşamaya başladı” dedi.

“Tüm bunlardan ders çıkarmazsak, ki çıkarmamız pek olası görünmüyor, çok daha büyük yıkımlar ve acılar yaşamamız kaçınılmazdır” diyen Hasan Sarpten’in sosyal medya hesabından yaptğı paylaşım şöyle:

“Bu yaşananlara “doğal afet” denmez!

Bunlar düpedüz, ekonomik kaygıları çevresel kaygıların önüne koymanın getirdiği yıkımdan başka bir şey değil.

Bu görmek istemeyenler hala daha, kış bu yıl sert geldi, ya da böyle yağış 50 yılda bir olur gibi söylemlerde bulunabilir.

Lakin, gerçek tüm çıplaklığıyla ortada; Kıbrıs adası İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ’nin etkilerini çoktan yaşamaya başladı.

Son yıllarda yasadığımız yazın yangınlara neden olan aşırı sıcak dalgaları ve kışın su baskınlarına neden olan aşırı yağışlar yanında artık fırtına, hortum gibi hava olayları da yaşamaya başladık.

Tüm bunlardan ders çıkarmazsak, ki çıkarmamız pek olası görünmüyor, çok daha büyük yıkımlar ve acılar yaşamamız kaçınılmazdır.”