Sarıyıldız’ın ölüm nedeni kalp krizi

İskele’de önceki gün bir siteye ait oyun parkında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 51 yaşındaki Mehmet Sarıyıldız’ın otopsisinde ölüm nedeni “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olarak tespit edildi.

17 yaşındaki genç aranıyor

Gönyeli’deki evinden önceki akşam ayrılan ve bir daha dönmeyen 17 yaşındaki Caner Dora aranıyor.