Şanslı numara ‘62403’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan 500 Bin TL’lik çekiliş gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 500 Bin TL’lik büyük ikramiye 62403 numaralı bilete isabet etti.Büyük ikramiyenin isabet ettiği bilet, Akdoğan gezici bayilerimizden Süleyman Özulu tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 500 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin biletleri 29 Eylül 2022 tarihi itibarıyla satışa sunulacaktır.