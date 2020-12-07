Saner: Son aşamadayız

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan vekili Ersan Saner üç partinin katıldığı toplantı sonrası açıklama yaptı. Saner açıklamasında, üç partinin de görüşmeleri son noktaya taşıdıklarını açıkladı. Saner 2021 Ekim ayında erken seçim için üç partinin de uzlaştığını belirtti.



UBP Genel Başkan vekili Ersan Saner "Azınlık Hükümeti"ne yönelik DP, YDP ve UBP'nin toplantısı sonrası açıklama yaptı.

UBP Başkan Vekili Saner, "Üç parti de Ekim 2021’de erken seçim için uzlaştı" dedi. Saner açıklamasında, üç partinin de görüşmeleri son noktaya taşıdıklarını açıkladı.

Partilerin kendi içlerinde son bir değerlendirme yapacaklarını açıklayan Saner, üç partinin de tek amacının halka hizmet verecek bir hükümet kurulması olduğunu savundu.

Saner, herkesin uygun görmesi durumunda yarın bakanlar kurulunun oluşması için koşulların olgunlaşacağını belirtti.