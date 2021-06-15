Saner: “Araziyi zaten bir buçuk ay önce devrettik”
Başbakan Ersan Saner, Lefkoşa’ya yapılacak 500 yataklı yeni hastanenin arazisini bir buçuk ay önce devrettiklerini açıkladı.
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Başbakan Ersan Saner, Lefkoşa’ya yapılacak 500 yataklı yeni hastanenin arazisini bir buçuk ay önce devrettiklerini açıkladı.
Başbakan Saner, arazinin zemin çalışmalarının da yapıldığını, hedefin 15 Kasım’da temelin atılması olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulunan Saner, ülkeye kazandırılacak eserlerin Kıbrıs Türk Halkı’nın hizmetine sunulması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
“Sektörel bazda aşılanma başlayacak”
Cumhurbaşkanı Tatar ile aşılanma konusunda görüştüklerini kaydeden Saner, yarın itibarıyla öğretmenlerin aşılanmasına başlanacağını ve ektörel bazda aşılamaya geçileceğini açıkladı.
Başbakan Saner, turizm sektöründeki tüm çalışanların da aşılanacağını kaydetti.
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