Saner, Anayasa mahkemesi kararıyla “hayat pahalılığını” ödüyor ve bayram tatili 9 gün oldu

Hükümet anayasa mahkemesinden geri dönen “hayat pahalılığını dondurma” kararı sonrası, kamu görevlileri ve emeklilere hayat pahalılığı artışı verileceğini açıkladı.

Başbakan Ersan Saner, “hükümetin 19 Temmuz Pazartesi gününün idari tatil verilmesini kararlaştırdığını böylece Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkacağını” açıkladı.

Saner, kamu çalışanları, kamu emeklileri gibi sosyal sigorta emeklilerinin de yılın ilk altı ayında oluşan hayat pahalılığı nedeniyle Temmuz ayı sonunda maaşlarını yüzde 8.83’lük artışla alacaklarını kaydetti.

Saner, açıklamasında şunları belirtti:

“Hükümetimiz bugün bir değerlendirme yaparak 19 Temmuz Pazartesi gününün kamu çalışanları için idari tatil olarak verilmesini kararlaştırmıştır. Böylece Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacaktır.

Vatandaşlarımızdan beklentimiz ve dileğimiz salgının henüz atlatılmadığını göz önünde bulundurarak gerekli koşullara uymak suretiyle tatillerini sağlık ve huzur içinde geçirmeleridir.

Öte yandan bazı yanlış değerlendirmeler yapılmaması için şu konuya da netlik getirmek istiyorum; Başbakanlık Devlet İstatistik Kurumu Başkanlığı Haziran ayı sonuna kadar ülkemizdeki hayat pahalılığı oranını %8.83 olarak saptamıştır.

Dolayısı ile tüm kamu çalışanları, kamu emeklileri gibi sosyal sigorta emeklileri de Temmuz ayı sonunda maaşlarını yüzde 8.83’lük artışla alacaklardır. Maliye Bakanlığımız tüm ödemelerin günü geldiğinde yapılması için çalışmalarını sürdürmektedir.”