Sanayi bölgesinden alevler yükseldi

YENİDÜZEN

Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ndeki Twinz Garaj önündeki iki araç alev aldı. Araç yangınına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek, olayın büyümesini engelleyerek yangını söndürdü.

Gece yarısı meydana gelen araç yangının kaza mı yoksa kundaklama mı olduğu bilinmiyor. Bölgede bulunan kişiler ise araçların çekilirken birbirine vurması sonucu alev aldığını iddia etti. Polis henüz remi bir açıklama yapmadı.