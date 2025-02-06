"Şampiyon Melekler kalbimizde"

Güneydeki Emekçi Halkın İlerici Partisi, (AKEL) 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkler için bir kez daha dayanışma belirtti.

Sosyal medyada partinin Türkçe hesabından yapılan açıklamada, "Daha insani ve adil bir dünya için mücadele hepimizin boynunun borcudur" açıklaması yapıldı.

İşte açıklama:

"Şampiyon melekler" Kıbrıslıların tümünün kalbindedir!

Türkiye'deki depremlerde onlarca yurttaşımızın hayatını kaybetmesinin üzerinden iki yıl geçti. Adalet mücadelesiyle dayanışmamızı bir kez daha ifade ediyoruz.

Daha insani ve adil bir dünya için mücadele hepimizin boynunun borcudur!

Οι «πρωταθλητές άγγελοι» βρίσκονται στις καρδιές όλων των Κυπρίων!

Πέρασαν ήδη δύο χρόνια από το θάνατο δεκάδων συμπατριωτών μας στους σεισμούς στην Τουρκία. Εκφράζουμε ξανά την αλληλεγγύη μας στον αγώνα για απονομή Δικαιοσύνης.

Ο αγώνας για ένα πιο ανθρώπινο και δίκαιο κόσμο είναι χρέος όλων μας!