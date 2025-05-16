Sami Özuslu anjiyo oldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu bu sabah Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde anjiyo oldu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özuslu, yapılan anjiyoda damarların temiz çıktığını aktararak, "Kendimi oldukça iyi hissediyorum" dedi.

Özuslu, dün KTÖS ve KTOEÖS'ün Disiplin Tüzüğü'ndeki değişikliğinin ara emri talebiyle Anayasa Mahkemesi'ndeki açtığı davanın duruşmasını takip ettiği sırada, rahatsızlanarak, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Özuslu'nun paylaşımı şöyle:

"Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde bu sabah yapılan anjiyoda damarlar temiz çıktı. Kendimi oldukça iyi hissediyorum. Gerekli bekleme süresi ve kontroller sonrası muhtemelen bugün taburcu olacağım. Başta Dr. Cenk Conkbayır olmak üzere anjiyo ekibine, dün sabahtan itibaren emeği geçen 112 Hızır, Acil Servis, Kardiyoloji, Nöroloji Servisi ekiplerine, MR ve Tomografi perroneline, ilk andan itibaren ilgisini ve desteğini eksik etmeyen aileme, dostlarıma ve bütün arayıp soranlara teşekkür ederim.

Bir kaç günlük istirahat sonrası sağlıklı bir şekilde yeniden görüşmek umuduyla..."