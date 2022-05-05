Saldıray’ın ölüm sebebi: “Kalp”

Aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ercüment Saldıray’ın ölüm sebebinin “kalp krizi, kalp yetmezliği ve pulmoner emboli” olduğu tespit edildi.

2 Mayıs Pazartesi günü, Mağusa’daki evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 52 yaşındaki Ercüment Saldıray’ın ölüm sebebi yapılan otopsiyle belirlendi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Saldıray, “kalp krizi, kalp yetmezliği ve pulmoner emboli” sonucu hayatını kaybetti.