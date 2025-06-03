“Salamis Yolu şehrimize yakışır bir çehreye kavuşacak”

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, göreve geldikleri günden bu yana vatandaşlardan en çok gelen taleplerden biri olan Salamis Yolu ile ilgili somut adımlar atıldığını duyurdu.

Başkan Uluçay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Göreve geldiğimiz günden beri en çok aldığımız sorulardan biri olan Salamis Yolu konusunda artık somut adımlar atıyoruz. Uzun yıllardır adeta kemirilmiş durumda kalan, şehrimizin en önemli caddelerinden biri olan Salamis Yolu; kaldırımları, drenaj sistemi ve tamamen yenilenecek asfaltıyla Gazimağusa’ya yakışır bir görünüme kavuşacak.

Şehrin en işlek ve kritik güzergâhlarından birini yenilemek elbette kolay bir süreç olmayacak. Bu projeyi karşılıklı anlayış ve sabırla yürüteceğiz. Özellikle okulların açılmasından önce tamamlamayı hedeflediğimiz bu çalışmada, saha operasyonlarından kaynaklanabilecek gecikmeleri elimizden geldiğince minimuma indirmek için yoğun çaba harcayacağız.

Bu arada 1. Etap Asfalt Yenileme Projemizin ihalesi geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Önümüzdeki günlerde Çanakkale bölgesinde de asfalt yenileme çalışmalarımıza başlayacağız.

Her zaman olduğu gibi yanımızda olup, Salamis Yolu’nun asfalt yenileme bütçesine katkı sağlayan Türkiye Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’ne de gönülden teşekkür ederiz.

Gazimağusa’daki tüm yolları yenileme hedefiyle kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”