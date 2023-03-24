Sahte pasaport ile ‘ön izin’ aldı, tutuklandı

‘İkamet izinsiz’ olduğu gerekçesiyle 2018 yılında ihraç edilen, ardından da sahte pasaport ile ülkeye giriş yapıp, hem Çalışma hem de İçişleri Bakanlığı’ndan ön izin alan zanlı A.H ile meseleyle bağlantılı A.A tutuklandı.

Her iki zanlı mahkemeye çıkarıldı, haklarında 5’er gün tutukluluk alındı.

Polis memuru Ümit Karagöz, mahkemede olayla ilgili bilgi verdi.

Polis, zanlıların “Sahte Evrakı Tedavüle Sürme” ve “Sahtekarlıkla Para Temini” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Zanlı A.H’nin 9 Temmuz 2018 yılı içerisinde Mağusa'da kaçak olarak tespit edilerek Bakanlar Kurulu Kararı ile ihraç edildiğini belirten polis, 330 Euro karşılığında sahte olarak düzenlettiği Bangladeş pasaportunu 18 Ocak 2020’de Ercan Havalimanı’ndan girişte kullandığını ifade etti.

Polis, zanlının A.A aracılığı ile söz konusu sahte pasaportu İçişleri ile Çalışma Bakanlığı’nda da tedavüle sürüp işlem yaptırarak başkasının kimliğine bürünüp ön izin alıp sahte davranışla kayıt temin ettiğini anlattı.

“Gönüllü ifade verdiler”

Polis, her iki zanlının mahkeme emri ile tutuklanmış olup söz konusu sahte pasaportun emare olarak alındığını söyledi.

Zanlıların mesele ile ilgili olarak itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini aktaran polis, meselenin ciddi bir mesele olmakla beraber soruşturmanın yeni başladığını ve gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılacağını kaydetti.

Polis, zanlıların 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.