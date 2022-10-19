Sahte İtalya kimliği ile adanın kuzeyine geçmeye çalıştı

Lefkoşa’da “Sahte Resmi Evrak Düzenleme ve Tedavüle Sürme” suçlarında tutuklanan zanlı S.A.S. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Ortunç Özbaylı, 18 Ekim tarihinde Lefkoşa’daki Kermiya geçiş noktasında, üzerinde kendi fotoğrafı olan ve Edoardo Matteo adına sahte olarak düzenlenmiş İtalya kimlik kartı ile güneyden kuzeye geçiş yapmak istediği bir esnada görevli muhaceret memuruna vermek suretiyle sahte resmi evrakı tedavüle sürdüğünü belirtti.

Polis, konu İtalya kimlik kartı emare zapt edilip zanlının alınan derdest emri gereğince tutuklandığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğundan soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının aleyhinde 2 gün daha ek tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.