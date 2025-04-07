“Sahte diploma” davası 12 Mayıs’a ertelendi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) başlatılan "sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan dönemin Gazimağusa Polis Müdürü Barış Sel ile okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz, bugün yeniden Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı.