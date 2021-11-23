Şahiner: “Bu bütçeyle iş yapmak çok zor”

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, yurttaşlık konusunun önemine dikkat çekerek, bu bütçeyle iş yapmanın çok zor olacağını söyledi.

Tapu Dairesi’nde ciddi sorunlar olduğunu dile getiren Şahiner, ölçümlerde yapılan hatalar nedeniyle insanların birbirine girdiğini söyledi. Şahiner, burada bir çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

Kırsal kesim arazilerine de değinin Şahiner, arazilerin örgüt başkanlarının dağıttığı algısının ortadan kaldırılmasını sağlayacak uygulamaların şart olduğunu belirtti.

Belediyelerin çok ciddi maddi sıkıntılar yaşadığını söyleyen Şahiner, Belediyeler Yasası’nın önemine dikkat çekerek, belediyelerin borç batağından kurtulması gerektiğini kaydetti.