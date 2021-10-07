Şahiner: Arıklı bana zem ve kadih davası açtı

Ayşe GÜLER

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı’nın kendisi hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalara yönelik zem ve kadih davası açtığını açıkladı.

Şahiner, “Arıklı’nın görevini ihmal ve su istimal ettiğini söylemiştim, evet ihmal ediyor. Kendisinden başka herkesi vurguncu ilan ediyor demiştim, öyle” dedi.

Şahiner, hükümetin her bacağının topalladığını kaydetti, “Hükümet 3 maymunu oynuyor” şeklinde konuştu.

Eğitim ve sağlık alanındaki sorunlara değinen Şahiner, Lefke Gazi Lisesi’nde 9 öğretmen eksiği olduğunu belirtti, eğitimle ilgili konulara hükümetn destek vermesi gerektiğini söyledi.

Şahiner, kış aylarına girerken PCR ile ilgili girişimin toplum sağlığını ciddi şekilde tehdit altına sokacağını belirtti.

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