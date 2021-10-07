"Üçüncü doz aşı olan kişi sayısı 43 bin"

Meclis’te aşı oranlarını Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu paylaştı.

Ataoğlu, 1. doz aşı oranının yüzde 70.54, 2.doz aşı oranının yüzde 64,13 olduğunu belirtti, 43 bin kişinin ise üçüncü doz aşı yaptırdığını kaydetti.

Şu anda ülkede 110 bin doz Sinovac, 9 bin doz Biontech, Ekim sonu itibariyle tarihi geçecek 50 bin doz tarihi AstraZenaca aşısı olduğuna yönelik bilgi aldığını söyleyen Ataoğlu, bu bilgileri Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in Meclis Genel Kurul’unda olmaması nedeniyle verdiğini kaydetti.

“İmar planı konusundaki niyetiniz nedir?”

Bu sırada CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, yerinden söz alarak, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’nin 1 haftadır Bakanlığın bahçesinde ‘imar planına’ yönelik eylem yaptığını hatırlattı, hükümetin bu konudaki niyetini sordu.

Ataoğlu ise imar planı konusunun hemen çözülebileceğine yönelik Başbakan Ersan Saner’e bilgi verdiğini söyledi.

Ataoğlu, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’nin Şehir Planlama Dairesi Müdürü ile birlikte İçişleri Bakanlığı müsteşarı ile toplantıda olduğuna yönelik bilgi paylaştı.

Birleşik Kurul’un toplanmasına yönelik yazının yarın yazılacağını ifade eden Ataoğlu, yasal prosedüre yönelik 36 günlük sürenin de başlayacağını belirtti.

CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli: Aşılamada neden istenilen düzeyde değiliz?