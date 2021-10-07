CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli: Aşılamada neden istenilen düzeyde değiliz?

CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli’nin Erhan Arıklı’nın Meclis oturumundan bir vekile yakışmayan şekilde ayrıldığını belirterek, bu durumu eleştirdi.

İncirli, öfke kontrol sorunun ruhsal bir bozukluk olduğunu, tıbbi açıdan değerlendirilmesi gerektiğini de kaydederek, muhalefet güncel konuşma yaparken, tek bir bakanın Genel Kurul oturumunda olmasına tepki gösterdi.

İncirli, ülkedeki sağlık krizinin devam ettiğini söyledi.

COVID-19 pandemisinin 20 ay önce başladığını kaydeden İncirli, 10 ay önce başlayan aşılamanın da yetersiz durumda seyrettiğini ifade etti.

İncirli, vatandaşların çift aşılı olmaları nedeniyle korunduklarını zannettiklerini söyleyerek, 3. doz aşılamanın da yetersiz seyrettiğini belirtti.

“Aşılamada neden istenilen düzeyde değiliz?” diye sorun İncirli, “Güvenli noktada değiliz. Bu ülkede yaşayanlar, aşı açısından yeterli korunaklı değildir. Aşı mı yok?” dedi.

İncirli, 50 bin doz AstraZenaca aşısının iade edilmesini ‘utanç’ olduğunu kaydederek, pandeminin kontrol altına alınamamasının nedenin, aşılamanın yetersiz olduğunu vurguladı.

Devlet hastanelerinde ciddi eksiklikler yaşandığını dile getiren İncirli, hekim istihdamlarının yapılmamasını eleştirdi.

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