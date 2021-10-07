CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe'den hükümete: Guguk kuşu ittifakı

Ayşe GÜLER

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Azınlık Hükümeti’ne ‘guguk kuşu ittifakı’ benzetmesi yaptı, “ Parazit gibi ülkenin kaynaklarını sömürüyorsunuz” dedi.

Özdenefe, Ekim’de erken seçim hedefiyle göreve gelen hükümetin bu konuda henüz tarihin belirlenemediğini ifade etti.

Liyakata dayanmayan istihdamlarla toplumun adalete ve eşitliğe olan inancını yerle bir edildiğini vurgulayan Özdenefe, “Azınlık Hükümeti olabilirsiniz ama yaptıklarınızla çok oldunuz” eleştirisinde bulundu.

Özdenefe, hükümetin tüm icraatlarının hukuk dışı olduğuna dikkat çekti.

77 yasa gücündeki kararnamenin yalnızca 1’inin Meclis’ten geçtiğini söyleyen Özdenefe, Haziran’da olması gereken ara seçimin yapılmadığını ifade etti.

Özdenefe, Azınlık Hükümeti döneminde BRT’nin sansürlere devam ettiğini belirtti, ““BRT yasası gereği hiçbir siyasi kurumla ilişkisi olmaması gereken Kanlı, BRT Yönetim Kurulu Başkanı, UBP’nin MYK üyesi…” dedi.

Kıb-Tek’in zarara uğratıldığına vurgu yapan Özdenefe, Arıklı’ya atfen “Siz kimsiniz? Bunlar padişahlıkta, kadılıkta, faşizan yönetimde olur. Çıkıp tehditler savunuyorsunuz. Kıb-Tek ile yaptıklarınız hukuk kayıtlarına geçti” dedi.

Özdenefe, Ekonomi Bakanı Arıklı’nın görevi kötüye kullanıldığına dikkat çekerek, polis, savcılık ve mali polisi göreve davet etti.

Arıklı: Yaptığım her işin arkasındayım

Ekonomi Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Özdenefe’ye cevap vermek için Meclis kürsüsüne çıktı.

Arıklı, “Yaptığım her işin arkasındayım, sonuna kadar savunurum” dedi, “Kurum, benim zarar ermedi” şeklinde konuştu.

2016’dan imzalanan anlaşmanın Ekim ayında sonunda dolacağını kaydeden Arıklı, bu nedenle akaryakıtla ilgili doğrudan alım yapılamayacağını, şu anda ihaleye de çıkılamayacağını belirtti.

Arıklı, akaryakıt alımı ihalesinde TPIC’in sunduğu belgenin sahte olmadığını iddia etti.

Şahiner: Yalan söylüyorsunuz / Arıklı: Muhatabım değilsin

Bu sırada CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Arıklı’ya “Yalan söylüyorsunuz” diyerek, açıklamalarına tepki gösterdi.

Arıklı ise Şahiner’e “Seni gerçekten ciddiye almak istemiyorum, sana asla cevap vermeyeceğim. Muhatabım değilsin” şeklinde yanıt verdi.

HP Milletvekili Tolga Atakan'ın hükümette ‘kopukluk' olduğuna dair açıklamalarla ilgili konuşan Arıklı, “Başbakan da rahatsız olduğunu söyledi, ben de rahatsızım. Bitmesi gerekiyor” dedi.

Candan: Hükümet Meclis’i açmak isteseydi toplanabilirdi

Meclis Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Armağan Candan ise Meclis tutanaklarına geçmesi için Pazartesi günü iç tüzüğe uygun şekilde, en yaşlı üyeyi görevlendirdiğini belirtti, sırayla en yaşlı üyelere Meclis açma görevinin tebliğ edildiğini hatırlattı.

Candan, “Hükümet, Meclis’in açılmasını isteseydi, 24 saat ertelenerek, yasama görevini yerine getirmek için toplanılabilirdi” dedi.

Nisap düştü, muhalefet çağrı yaptı: Gereğini yaparız

Meclis Genel Kurulu’nda görüşmeler sürerken, nisap sıkıntısı yaşandı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, “Salona bir bakan gelmezse, muhalefet olarak gereğini yapacağız” uyarısında bulundu.

Özdenefe, “Salonda Başkan Yardımcısı ile katip muhalefetten. Hükümet mensubu bir vekil gelmezse, gereğini yapacağız” dedi.

Bu sırada Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, Meclis görevlilerini hükümetten bir vekilin Genel Kurul’a gelmesi konusunda çağrı yapmasını istedi.

Bazı vekiller Meclis oturumuna 10 dakika ara verilmesi önerisini yaptı.

HP Genel Başkanı, Kudret Özersay ise BRT’nin Genel Kurul toplantı salonunun tamamını göstermediğine dair uyarıda bulundu.

Hükümet kanadından bir vekilin salona girmesiyle oturum devam etti.

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