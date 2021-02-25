Şahali: “Protokolün içeriği halen Meclis’le paylaşılmadı”

CTP Milletvekili Erkut Şahali, eğitimde öğrencilerin ülkeye gelmesinin, yüz yüze eğitimin konuşulduğu bir dönemde eğer Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu görevden alınacaksa bunun bir an önce yapılması gerektiğini söyledi, karar yetkisi Başbakanda olsa da toplumun bir sabrı olduğunu kaydetti.

Şahali, “hükümettin vücut bütünlüğü sağlayamadığını” ve bunun nedeninin kurultaylar olduğunu söyledi.

Türkiye ile imzalanacak protokolde KKTC menfaatlerinin en üst düzeyde korunmasının son derece önemli olduğunu dile getiren Şahali, karar yetkisini üstlenenlerin bu basiretle hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Şahali, protokolün içeriğinin hala Meclis’le paylaşılmadığını belirtti.

Ülkede aşı planı olmadığını söyleyen Şahali, bunun ülkenin yükseköğrenim ve örgün öğrenime hazır olunmadığını gösterdiğini dile getirdi.

Şahali, Kalkınma Bankası’na yapılan görevlendirmenin toplumda “infial yarattığını” da kaydetti.

Geçen yıl yaşanan jet olayıyla ilgili polis raporunun tamamlanması gerektiğini dile getiren Şahali, bu konuda gereğinin yapılmasının da elzem olduğunu belirtti.

Başbakan Ersan Saner’in açıklamalarının anlaşılamadığını söyleyen Şahali, “Hükümete mensup makamlar hangi konuda konuşacaksa net verilerle konuşmak zorundadır, ne dedikleri çok net anlaşılmalıdır” dedi; aksi halde ortaya kaos çıkacağını belirtti. Şahali kendini ifade edemeyen yöneticilerin yazılı açıklama yapması gerektiğini kaydetti.