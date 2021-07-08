Sağlık ihalelerinde de yasa ‘askıya’ alındı

Resmi Gazete’de yayınlanan yasa gücünde kararname ile Sağlık Bakanlığınca yapılacak olan mal alım ihaleleri Kamu İhale Yasası dışında tutulacağı açıklandı.

Buna göre Türkiye’den alınacak olan mallar için Kamu İhale Yasası geçerli olmayacak. İhale süreçleri ve hangi malların bu karar tabii olacağı ise Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek şekillendirilecek.

Yine yasa gücünde kararnameye göre Sağlık Bakanlığı’na doğrudan mal alımı yetkisi verilebilecek.

İşte ilgili yasa gücünde kararnamenin içeriği: