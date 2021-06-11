Sağlık Bakanlığı’ndan Kolej Giriş Sınavı’na katılacak öğrencilerin PCR testlerine ilişkin duyuru

Sağlık Bakanlığı, yarın yapılacak Kolej Giriş Sınavına girecek öğrencilerin, sınav öncesi ibraz edecekleri PCR sonuçlarını, https://covid-19.gov.ct.tr/ adresinden alabileceklerini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Kolej giriş sınavlarına katılacak olan öğrenciler, sınav öncesi ibraz edecekleri PCR sonuçlarını, https://covid-19.gov.ct.tr/ adresine girerek barkod numarasını girmelerinin ardından kimlik veya pasaport bilgilerini yerine 5 ile başlayan 6 haneli aday numaralarını girip sorgulamak suretiyle sonuçlarını alabilir ve belgelerinin pdf olarak çıktılarını alabilirler.”