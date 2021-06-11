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Sağlık Bakanlığı’ndan Kolej Giriş Sınavı’na katılacak öğrencilerin PCR testlerine ilişkin duyuru

Sağlık Bakanlığı’ndan Kolej Giriş Sınavı’na katılacak öğrencilerin PCR testlerine ilişkin duyuru

Sağlık Bakanlığı, yarın yapılacak Kolej Giriş Sınavına girecek öğrencilerin, sınav öncesi ibraz edecekleri PCR sonuçlarını, https://covid-19.gov.ct.tr/ adresinden alabileceklerini duyurdu.

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Sağlık Bakanlığı, yarın yapılacak Kolej Giriş Sınavına girecek öğrencilerin, sınav öncesi ibraz edecekleri PCR sonuçlarını, https://covid-19.gov.ct.tr/ adresinden alabileceklerini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:
“Kolej giriş sınavlarına katılacak olan öğrenciler, sınav öncesi ibraz edecekleri PCR sonuçlarını, https://covid-19.gov.ct.tr/ adresine girerek barkod numarasını girmelerinin ardından kimlik veya pasaport bilgilerini yerine 5 ile başlayan 6 haneli aday numaralarını girip sorgulamak suretiyle sonuçlarını alabilir ve belgelerinin pdf olarak çıktılarını alabilirler.”

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