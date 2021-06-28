Sağlık Bakanlığı: "Aşılamalar sorunsuz devam ediyor"

Sağlık Bakanlığı, Johnson&Johnson aşısının yan etkileri nedeniyle iptal edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını, aşılamaların sorunsuz şekilde devam ettiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “İnternet haber sitelerinde de yer alan ve Dr. Suat Günsel Hastanesi tarafından yayınlandığı iddia edilen Johnson&Johnson aşısının yan etkileri nedeniyle iptal edildiğine dair kişilere atılan mesaj gerçekliği yansıtmamaktadır” denildi.

Açıklamada, iddia edildiği gibi tedavülden kalkması veya toplatılmasının söz konusu olmadığı, ayrıca Johnson&Johnson aşısında herhangi bir ciddi yan etki görülmediği belirtildi.

Covid-19 ile mücadelede aşılamaların sorunsuz bir şekilde devam ettiği vurgulanan açıklamada, “Pandeminin devam ettiği bugünlerde bilgi kirliği halkın panik olmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla güvenilir bilgi için Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan resmi açıklamaların takip edilmesi büyük önem taşımaktadır” denildi.