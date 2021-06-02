Sağlık Bakanı Ünal Üstel: Sinovac’ta 50, AstraZeneca’da 35 yaşa kadar indik

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Kıbrıs’ın kuzeyine önümüzdeki hafta Türkiye’den yüklü miktarda aşı geleceğini açıkladı, detay vermedi.

Sinovac aşısında 50 yaş, AstraZeneca’da ise 35 yaşa kadar inildiğini söyleyen Üstel, “Aşılamada 20 yaşına kadar inmeyi istiyoruz. Bunu da 1-1.5 ayda başarmayı hedefliyoruz” dedi.

Aşılamaya sektörel bazda ve kronik hastalıklarla devam edileceğini kaydeden Üstel, 60 ila 50 yaş ve üzerinde aşılanmayan çok az vatandaş olduğunu anlattı.

Aşılanmanın 40 yaş ve altına inerek, sektör temsilcilerinin de bu gruplar içinde aşılanacağını belirten Üstel, “Gelecek olan aşılarda risk taşıyan sektörlere ekonomik çarkların dönmesi için öncelik vermek zorundayız. Turizm sektöründe AstraZeneca aşısı yapıldığını da gördük.

BRT’de konuşan Üstel’in açıklamaları özetle şöyle: Önümüzdeki hafta sonuna kadar Türkiye’den yüklü miktarda aşı gelecek. Şu anda 19 merkezde aşılanma yapılıyor. Şu anda hazırlık yapılıyoruz, toplumun aşılanmasında 20 yaşına kadar inmeyi istiyoruz. Çin aşısında 50 yaş, Astrazeneca’da 35 yaşa kadar indik. 1,1.5 aya kadar bunu hedefliyoruz. Tüm dünyada bu sorun yaşanıyor. 3 aydır görevdeyim. Hiç kısıtlamaya gitmedik, hep açılım yaptık.

Çok kötü günlerden geçtik. Kötü günleri tekrar yaşamamak adına aşılansak bile bu kriterlerle yaşamayı öğrenelim.