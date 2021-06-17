Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Ankara’daki temaslarını değerlendirdi: “Her hafta Sinovac aşısı gelecek”

Ankara’dan yaptığı canlı yayın ile Türkiye temaslarını anlatan Sağlık Bakanı Ünal Üstel, toplumun %70’inin Temmuz ayı sonuna kadar aşılanması hedefinde olduklarını belirtti. Bu akşam adaya dönecek olan Üstel, yanında ‘iyi bir miktarda aşı’ getireceğini belirtirken, sayı açıklamadı.

Bundan böyle her hafta düzenli olarak Türkiye’den ülkeye aşı geleceği bilgisini de paylaşan Üstel, haftada en az 40, 45 bin kişinin aşılanması hedefinde olduklarını ifade etti.

Üstel’in bu açıklamaları Gündem Kıbrıs haber sitesinden canlı yayınlandı.

Türkiye’de de aşılamaya hız verildiğini kaydeden Üstel, aşı temini istişarelerine TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile temaslarda bulunduğunu, Fuat Oktay ile de görüştüğünü anlattı.

Ülkede yapılan aşı çalışmalarını Ankara’da anlattıklarını belirten Üstel, “Ülkede yaklaşık 80 bin insanımızı aşıladık. Gelecek olan aşılarla da nüfusun %70’ini aşılayacağız. Her hafta bize TC’den iyi bir miktarda aşı gelecek. Aşılanma seferberliğine aşılandık. Adaya dönünce seferberlik ilan edeceğiz ve Temmuz ayı sonuna kadar da 20 yaş üstü de dahil %70 aşılama yapmayı hedefliyoruz. TC’den bize her hafta Sinovac aşısı gelecek. Özel hastanelerle de işbirliğine gidip aşılamaya hız katacağız.” dedi.

“Haftada 2 bin civarında olan aşılanma 15, 20 bine çıkarılacak”

Sevk protokollerinin yenilenmesiyle ilgili de çalışmalar yapılacağını anlatan Üstel, bu gece ülkeye döneceklerini kaydetti.

“İyi bir miktarda aşı ile ülkemize döneceğiz” dedi. Üstel, ülkede haftada 2 bin civarı aşılanma yapıldığını, bunun haftada en az 40, 45 bin civarına çıkarılması hedefinde olduklarını belirtti. Bu yolla Temmuz sonuna dek istenilen rakamlara bu sayede ulaşılacağını, aşı olan 80 bin kişi yanında 150 bin kişinin daha aşılanacağını anlattı.

Özel hastane ve üniversite hastaneleri de aşılanmaya dahil edilecek

Aşılanmanın hız kazanması adına aşı merkezlerinin arttırılacağına da değinen Üstel, “19 merkezde aşılanma yapılıyor. Özel hastane ve üniversite hastanelerini de kullanarak haftada en az 40 bin aşılanmayı hedefliyoruz. Riskli sektörler de süratli bir şekilde aşılanacak ve aşılama yaşı da giderek düşecek.” dedi.

“Önümüzdeki bayrama kadar ülkemizi daha da rahatlatacağız”

Turizm sektörü için yapılacak olan çalışmalarla ilgili soruya da yanıt veren Üstel, yapılan tüm aşılama çalışmaları zaten bu sektörlerin önünü açacak. Aşılamada iyi bir yere geldikten sonra turizmin de önünün açılmasında hiçbir engel olmayacak. Ekonomik çarklar daha hızlı dönecek. Önümüzdeki bayrama kadar ülkemizi daha da rahatlatacağız. ”

Vaka sayıları arttı, Üstel yeniden uyardı: “Hastalık kaybolmadı, hala var”

Ülkedeki artışa geçen vaka sayılarını ve nedenlerini de değerlendiren Üstel, aksi halde ilerleyen günlerde istenmeyen sıkıntılar yaşanabileceğine dikkat çekti. Üstel vaka artışlarıyla ilgili bir kez daha çağrıda bulundu:

“Yaz aylarında evlilik törenleri de arttı ama burada sanki hastalık yokmuş gibi mevcut kriterleri göz ardı ederek davranıyorlar. Bunun engellenmesi gerek. Tüm sektörler açıldı. Cafe, restoran ve barlarda da yine ihlaller var. Buradan yine polise ve yerel idarelere de çağrıda bulunduk. Böyle giderse vaka sayılarımız yükseklere tırmanacak. Yeniden kapanmamak adına kurallara uyalım. Bir kez daha kapanmayı kaldırmıyoruz. Lütfen maske-mesafe- hijyen kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım. En azından aşılandığımız bu süreçte olsun daha dikkatli olalım” dedi.

Yeni hastane çalışmaları da konuşuldu

500 yataklı yeni hastane çalışmalarıyla ilgili de çeşitli görüşmeler yaptıklarının da bilgisini veren Üstel, Ankara’da yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aktardı.