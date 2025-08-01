Sadri Alışık Akademi, Kıbrıs’ta faaliyetlerine başlıyor

Oyunculuk ve tiyatro eğitimi veren Sadri Alışık Akademi, Kıbrıs’ın kuzeyinde faaliyetlerine başlıyor.

Lefkoşa, Girne ve Mağusa olmak üzere 3 ilçede eğitime başlayacak olan akademi çeşitli yaş gruplarından sınıflar oluşturarak hizmet verecek.

Akademi’den verilen bilgiye göre, 5-6, 7-10, 11-13 ve 14-16 yaş gruplarında çocuklar için yaratıcı drama branşında sınıflar düzenlenecek.

17 yaş üstü yetişkinler için ise Sahne ve Sinema Oyunculuk Atölyesi, Uygulamalı Kamera Oyunculuğu Atölyesi ve Oyun Atölyesi dallarında sınıflar oluşturulacak.

Kayıtlar...

Genç yeteneklere fırsat yaratmak onlara alan açmak ve sanatın içinde yer alıp kendini geliştirmek sanatsal uğraşlar içinde olmak isteyen katılımcılar için Kıbrıs’ta eğitimlere başlayacak olan Sadri Alışık Akademi’de kayıtlar başladı.

Kayıt yapmak isteyenler 0533 839 72 56 numaralı telefondan bilgi alabilecekler.