“Sadece TTD değil, Türkiye'nin dostlarının KKTC'yi tanımasını arzu ediyoruz”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dün, Kıbrıs’ın kuzeyinden ayrılmadan önce AA’ya açıklamalarda bulundu.

Oktay, “KKTC”nin, sadece Türk Devletleri Teşkilatı tarafından değil; diğer devletler tarafından tanınmasını istediklerini dile getirdi.

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu konuda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dile getirdiği "Türkiye'nin dostlarının tanımasını arzu ediyoruz" sözlerini hatırlatan Oktay, "Şimdi geldiğimiz aşama, inşallah bunun bir ileri aşaması. Yani artık tanınmasını arzu ediyoruz. Sadece Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri bazında değil. Türkiye'nin dostlarının artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımasını arzu ediyoruz." diye konuştu