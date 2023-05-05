“Sadece karınlarını doyurmaya değil, zaman geçirmeye de geliyorlar”

Batuhan BORAKAN

Alayköy Sanayi Bölgesi’nde büfe ihtiyacın olduğunu söyleyen Özner Özgüler, bu kapsamda yaşamının büyük bir kısmını geçirdiği Alayköy’de büfe açmaya karar verdiğini söylüyor…

“Sanayi bölgesine güzel bir mekan kazandırmak istedim ve böyle bir girişimde bulunarak ‘EL CHAPO’ isimli bir büfe açtım” diyen Özgüler, büfesine gelen insanların yalnızca karnını doyurmak için değil, zaman geçirmek için de uğradığını söylüyor…

Büfenin menüsünden bahseden Özgüler, hafta içi ev yemekleri, sandviç-tost, köfte servis ettiğini ancak hafta sonu menüye ciğer ve şeftali kebabını da eklediğini anlattı.

“Kalite ve hijyen şart!”

Özner Özgüler gıda ile uğraştığını belirterek, “Kalite ve hijyen şart” dedi.

“Büfenin günlük temizliği, ürünlerin tazeliğinin kontrol edilmesi her gün yapılmalıdır” ifadesini kullanan Özgüler, müşteriye devamlı aynı lezzeti sunmak gerektiğini belirtti, “İstenilen lezzeti müşteriye sunmak için kaliteli malzemelerden kaçınmıyorum, böylelikle müşterilerimi de kaybetmiyorum” şeklinde konuştu.

“Her işte olduğu gibi büfe işletmenin de zorlukları vardır” diyen Özgüler, “En iyisini yapmak istersen daha fazla çalışmak ve müşteriye gerekli kaliteyi sunmak gerekir, bende bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.