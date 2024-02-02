“Sadece Geçitköy’de zarar 16 milyon TL”

Serap ŞAHİN

İki gün boyunca süren şiddetli yağışlar Kıbrıs’ın kuzeyinde özellikle Mesarya bölgesi ile Geçitköy ve çevresini olumsuz etkiledi; konutlar, tarımsal araziler ve ağıllarda büyük yıkımlar yaşandı.

Kaymakamlıklar ve yerel yönetimler, felaketin boyutunu belirlemek üzere hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

YENİDÜZEN, söz konusu çalışmalarda gelinen noktayı ve hasarın boyutunu sorguladı…

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, çalışmaların sürdüğünü ancak şu ana kadar hasar gören 40-50 arası ev, bina, iş yeri ve mandıra tespit edildiğini kaydetti. Geçitköy’de özellikle tarım alanlarının büyük zarar gördüğünü belirten Ataser, “Geçitköy’de tarım alanı diye bir şey kalmadı” dedi. Oluşan zararın hükümet tarafından karşılanacağını ifade eden Ataser, “Başbakanın öyle bir açıklaması var” dedi.

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini yineleyen Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu da, tespiti tamamlanan 3 bölgede 20 konut, 3 mandıra, 6 aracın hasar gördüğünü, 8-10 arası hayvanın ise telef olduğunu söyledi.

Tarım alanlarındaki hasarın boyutunun henüz tespit edilemediğini belirten Geçitköy Muhtarı Bayram Avcı ise Geçitköy’de 16 milyona TL’ye yakın hasar ortaya çıktığını açıkladı, zarar ziyanın hükümet tarafından karşılanacağı sözü verildiğini belirterek “İnşallah hevesimiz kursağımızda kalmaz” şeklinde konuştu.

Geçen yıl Ocak ayında bölgede yine benzer olayların yaşandığını hükümet tarafından söz verilmesine rağmen, sözün tutulmadığını hatırlatan Avcı, “Bir umut bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser

“Geçitköy’de tarım alanı diye bir şey kalmadı”

Karşıyaka, Geçitköy, Kormacit, Sadrazam bölgelerinde çöken duvar, yıkılan binalar olduğuna işaret eden Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, şu ana kadar hasar gören 40-50 arası ev, bina, iş yeri ve mandıra tespit edildiğini kaydetti.

Geçitköy’de tarım alanlarının çok zarar gördüğünü söyleyen Ataser, “Geçitköy’de tarım alanı diye bir şey kalmadı. Seralar vardı, tarım makineleri, hayvancılıkta kullanılan makineler bunların da bir kısmı zarar gördü” dedi.

Yolların da yaşanan sel felaketinden dolayı çok zarar gördüğünü belirten Ataser, “Onların da yapılması gerekiyor. Tespit aşaması sürüyor” şeklinde konuştu.

“Zarar ziyanı hükümet karşılayacak, başbakanın öyle bir açıklaması var”

“Oluşan zarar ziyanı hükümet karşılayacak başbakanın öyle bir açıklaması var” diyen Fırsat Ataser, hasarların ispatı durumunda karşılanacağını söyledi.

Girne bölgesi olarak en fazla yağışı Lapta-Alsancak bölgesinin aldığına dikkat çeken Ataser, “En büyük sıkıntıyı derelerden yaşadık. Birçok derenin Geçitköy’de birleşmesi sonucu sıkıntı yaşadık. Bu yaşananları iyi değerlendirip köklü çözüme gitmemiz gerekiyor. Merkezi hükümet ile işbirliği çerçevesinde bunlara acilen bir önlem almamız gerekir” dedi.

Belediye çalışanlarının ilk günden bu yana gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Ataser, “Onlara çok teşekkür ediyorum. Sivil Savunma Teşkilatı ve polis de hep sokaktaydı. Kaymakamlık personeli de aynı şekilde. Yaşanmış bir felaketti bu” ifadelerine yer verdi.

Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu

“20 konut, 3 mandıra, 6 araç hasar gördü, 8-10 arası hayvan telef oldu”

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu; Geçitköy, Kayalar ve Sadrazam Köy’e kadar hasar tespitinin tamamlandığını belirtti. 3 bölgede toplamda 20 hasarlı konut olduğunu söyleyen Özcemoğlu, en büyük hasarın Harmoni Sitesi’nde olduğunu dile getirdi. Söz konusu sitede çok büyük yıkım olduğunu ve yaklaşık 7 evin içinden dere suları geçtiğini ifade eden Özcemoğlu, hasar tespiti tamamlanan bölgelerde 3 mandıranın hasar aldığını, 8-10 arası hayvan telefi olduğunu ve yaklaşık 6 aracın hasar gördüğünü ifade etti. 3 kişinin dereye kapıldığını ancak can kaybı yaşanmadığını belirten Cemal Özcemoğlu, Koruçam, Çamlıbel, Tepebaşı, Güzelyalı, Karaoğlanoğlu ve Girne’ye doğru olan taraflarda da hasar tespitinin yapılacağını aktardı.

Sel sularının ekili tarım alanlarından geçtiğini ve hasar tespitinin devam ettiğini belirten Özcemoğlu,

“En önemlisi can kaybı olmadı. Maddi hasar var onu da kurulan komite sayesinde tam tespit ettikten sonra hükümet karşılayacak. Komitenin çıkaracağı hasar tespiti bekliyorlar. Hasarları kayıt altına alıyoruz” dedi.

Geçitköy Muhtarı Bayram Avcı

“Geçitköy’de 16 milyon TL’ye yakın hasar var”

Tarım alanlarındaki hasarın boyutunun henüz tespit edilemediğini belirten Geçitköy Muhtarı Bayram Avcı, “Tahminim Geçitköy’de 16 milyona yakın bir hasar var” dedi. Hükümetin zarar ziyana bakıp bakanlar kurulundan geçireceğini söyleyen Muhtar Avcı, “Bize zararı karşılama sözü verdiler ama inşallah hevesimiz kursağımızda kalmaz” şeklinde konuştu.

“Geçen sene Ocak ayında yine aynı sıkıntı olmuştu karşılanacak dediler ama karşılanmadı. Geçen sene gece geldiler, ertesi sabah kimseyi bulamadık. Bu sene olan hasar kadar büyük değildi ama iş aletlerimiz, yaklaşık 400 ton yeşillik hep hasar görmüştü. Kaymakamlığa hasarı yazdırın dediler, yazdırdık ne gelen oldu ne giden” diyen Avcı, “Bu sefer bir umut doğdu. Dün ve bugün gelen heyet gerçekten ilgilendi. Bir umut bekliyoruz. Adamın 3 tane arabası suyun içinde kalmış dıştan bir fotoğraf çekip gidiyorlar. Böyle hasar tespiti olmaz ki. Biraz mücadele edeceğiz gibi geliyor bana ama inşallah yaşamayız” ifadelerine yer verdi.

Merit Oteller Grubu’ndan da çok büyük destek geldiğini belirten Bayram Avcı, Girne Kaymakamlığı’nın da hayvanlar için yiyecek getirdiğini söyledi, destek olan herkese teşekkürlerini sundu.