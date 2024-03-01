“Sabah yürüyüşümüzde Kıbrıs konusunu değerlendirdik"
Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar bürokratlarla "sabah yürüyüşü" yaptı, paylaşımında, “Sabah yürüyüşümüzde Kıbrıs konusunu değerlendirdik” dedi.
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Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar bürokratlarla "sabah yürüyüşü" yaptı, paylaşımında, “Sabah yürüyüşümüzde Kıbrıs konusunu değerlendirdik” dedi.
Tatar'ın paylaşımı şöyle:
"Antalya Diplomasi toplantıları öncesinde Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı ve Ankara Büyükelçimiz İsmet Korukoğlu ile sabah yürüyüşümüzde Kıbrıs konusunu değerlendirdik, önümüzdeki sürece ilişkin tespitlerde bulunduk."
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Etiketler : ERSİN TATAR