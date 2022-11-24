Rusya'da LGBT propagandasına para cezası öngören tasarı kabul etti

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, "gelenek dışı cinsel ilişkiler, pedofili ve cinsiyet değiştirmeye teşvik edici propaganda'ya" çocuklardan sonra yetişkinler için de ağır para cezaları getirilmesini öngören tasarıyı kabul etti.

Bilgi yayılması ve halka açık gösteri yapılmasını da içeren LGBT propagandasına, sivillere 100 bin rubleye (1650 dolar), resmi görevlilere 200 bin rubleye (3 bin 300 dolar) ve kuruluşlara da 1 milyon rubleye (16 bin 500 dolar) kadar para cezası verilebilecek.

Bu tür propagandanın internet ve medya kuruluşları üzerinden yapılmasına ise 5 milyon rubleye (82 in 600 dolar) kadar ceza verilebilecek.

Yabancılar da 15 güne kadar hapis cezasının ardından yurt dışı edilebilecek.

Tasarı aynı zanda bu tür bilgilerin yayılmasında kullanılabilecek malzemelerin ithal edilmesini ve satılmasını da yasaklıyor.