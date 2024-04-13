Refik Salp hayatını kaybetti

Zümrütköy’de sakin sakin 68 yaşındaki Refik Salp, dün saat 15.15 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgâhı içerisinde ölü olarak bulundu.

Adı edilenin vücudu üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenesinde, darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.