Putin: “3. Dünya Savaşı ihtimalinden endişe duyuyorum”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "İran'ın nükleer tesisleri etrafındaki durum bizi çok endişelendiriyor. Trump, İran'daki Buşehr Nükleer Santrali çalışanlarının güvenliğini sağlayacağına söz verdi” dedi.

Basının sorularını yanıtlayan Putin 3. Dünya Savaşı ihtimâlleriyle ilgili soruya, "Bundan ötürü endişe duyuyorum, ihtimali artıyor. Ukrayna ve Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler ve olası riskleri göz önünde bulundurduğumuzda..." yanıtı verdi.