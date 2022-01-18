“Prim destekleri mevcut haliyle Şubata kadar uzatıldı, bu konu önümüzdeki dönemde detaylandırılacak”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında konu olan ve önemli bir paya sahip sosyal sigortalar ve ihtiyat sandığı prim indirimi ile ilgili kararnamenin Şubat ayına kadar uzatıldığını belirten Komisyon Başkanı Erman Yaylalı, “Bu desteğin Şubat ayına dek uzatılmasına karar verdik. Şubatta bitecek olan programın hem yeniden uzatılması, hem de güncel koşullara uygun düzenleme yapılacaktır. Bu konu muhtemelen yeni hükümetin konusu olacaktır.” dedi.

İşveren kanadının ‘karara ilişkin detay verilmedi’ söylemlerini anımsattığımız Yaylalı, “Şubat’a kadar mevcut haliyle uzatıldı, Şubat ayında yeni düzenlemeler getirilecek. Bunun sözünü verdik” yorumunu yaptı.

Yaylalı, işveren kanadı ile Başbakanlık arasında yapılan ve yapılacak olan gayri resmi görüşmeler için kendileriyle istişare edilmediğini de belirtti. Yaylalı, “Biz bu toplantıya çağrılmadık, bilmiyorum” dedi.

Sucuoğlu: “Yerel işgücü prim desteği genişleyecek”

Bu sabah Genç TV’de Nazar Erişkin’in programına konuk olan Sucuoğlu, “Asgari ücret tamamdır, bu şekilde olacak, sorun yok” dedi. Sucuoğlu, işverenler için de Şubat ayına kadar uzatılan ‘prim desteğinin’ Şubat’ta biter bitmez, daha genişini iş adamlarımıza sunacağız. Bu genişleyecek olan desteklerle, özellikle özel sektörü, iş adamlarımızı rahatlatacak olan bu paketin de üzerinde daha geniş bir paket hazırlıyoruz, şu anda çalışılıyor. Çok daha fazla destek olacak. Bunun yanında küçük işletmelere de düşük faizli kredilerle daha fazla destek vereceğiz, kur korumalı mevduat çalışmalarını ülkemizde de uygulayacağız.” dedi.

Öte yandan Sosyal Sigortalar Dairesi resmi web sitesinde yer alan 8 Ekim 2021 tarihli duyurusunda; “22 Eylül 2021 tarihinde yürürlüğe giren değiştirilmiş şekliyle 61/2021 sayılı Eylül 2021 - Şubat 2022 Dönemi Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararname ve değiştirilmiş şekliyle 62/2021 sayılı 2021-Şubat 2022 Dönemi Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararname altında Dairemize prim ödemek isteyen işverenlerin bu destekten yararlanmak için gerekli koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin sorgulamayı ssd.gv.ct.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.” dendi.

Sungur: “Asgari Ücret sürecini YSK’ya şikayet edeceğiz, Başbakanla ‘gayri resmi’ görüşmelerimiz sürüyor”