Sungur: “Asgari Ücret sürecini YSK’ya şikayet edeceğiz, Başbakanla ‘gayri resmi’ görüşmelerimiz sürüyor”

ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ BAŞBAKAN İLE GÖRÜŞMELER…

‘Seçim yasakları içinde asgari ücret belirleme yöntemini’ Yüksek Seçim Kurulu’na bugün şikayet edeceklerinin açıklayan İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur, Başbakan ile ‘gayri resmi görüşmelerinin olduğunu söyledi. Sungur, Başbakan ile Çarşamba ve Perşembe günleri de görüşeceklerini ifade etti.

PRİM DESTEKLERİ SÜRECEK Mİ?

Asgari Ücret toplantısında devlet tarafından sadece “sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ödemelerinin devam edeceğinin” belirtildiğini, buna karşın hiçbir detaya yer verilmediğini anlatan Sungur “Bu destek hangi şartlarda devam edecek? Geçmişte muaf tutulanlar yine muaf mı? Ne kadar ödeme yapacaklar? Kimlere verecekler?” diye sordu.

Fehime ALASYA

‘Seçim yasakları içinde asgari ücret belirleme yöntemini’ Yüksek Seçim Kurulu’na bugün şikayet edeceklerinin açıklayan İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur, Başbakan ile ‘gayri resmi görüşmelerinin olduğunu söyledi. Sungur, Başbakan ile Çarşamba ve Perşembe günleri de görüşeceklerini ifade etti.

Yapılacak olan görüşmelerde devletin işverene pandemi sürecinde sağladığı ‘Sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı prim destekleri’ ve çeşitli konuları görüşeceklerini anlatan Sungur, “Başbakan ricası ile görüşmelerimiz sürecek, eğer devlet bir katkı koyarsa Yüksek Mahkeme’ye gitme kararını geri alacağız. Biz yöntemi şikayet ettik, sadece rakamı değil. Seçim döneminde bu yapılamalıydı.” dedi.

Sungur, görüşmeler neticesinde itiraz ve şikayetlerini de geri alıp almamayı değerlendireceklerini anlattı.

“Bu güne dek gördüğüm en çok ‘seçim yatırımı kokan’ karardı”

Komisyon toplantısında devlet tarafından sadece sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ödemelerinin devam edeceğinin belirtildiğini, buna karşın hiçbir detaya yer verilmediğini anlatan Sungur, “Bu destek hangi şartlarda devam edecek? Geçmişte muaf tutulanlar yine muaf mı? Ne kadar ödeme yapacaklar? Kimlere verecekler?” diye sordu.

Hükümetin ‘seçim günlerini geçirelim de Allah kerim’ düşüncesiyle hareket ettiğini ifade eden Sungur, “Bu güne dek gördüğüm en çok ‘seçim yatırımı kokan’ karardı” şeklinde konuştu.

“Sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ödemeleri devam edecek dendi. Hangi şartlarda devam edecek?”

YENİDÜZEN’e açıklama yapan Sungur, özetle şunları ifade etti:

“İşçimize verilen her türlü maaş haklarıdır, biz yöntem şekline karşı çıktık, hepsi bu. İşçilerimiz zaten 6 bin TL’ye de geçinemez ama işveren veremiyor, sıkıntı bu… Biz konuyu bugün YSK’ya taşıyacağız, şikayet edeceğiz. Asgari ücretin rakamı ne olacak tartışmıyoruz.

Şubat içinde seçim geçer geçmez asgari ücreti belirleyebilirdik. Hükümet alelacele bir görüşme istedi. Kimse bizimle iletişime geçilmedi, işçi tarafıyla istişare edip, devlet 7 bin TL’yi geçirdi. Kendi memuruna bu zammı yapmadı. İşçi ve memur arasındaki fark nedir? Sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ödemeleri devam edecek dendi. Hangi şartlarda devam edecek? Geçmişte muaf tutulanlar yine muaf mı? Ne kadar ödeme yapacaklar? Kimlere verecekler? Hiç bir ayrıntılı bilgi yoktur. Gerekçe açıklanmıyor, parayı verecek olan kesime katkıyla ilgili bilgi yok. Seçim sonrası işverene destek verilmezse, devlet artan işsizlik parasını verebilecek mi?

Bir yıl daha uzattık denildi, hangi şartlarda, hangi sektörler, ‘seçim günlerini geçirelim de Allah kerim’ düşüncesiyle hareket edildi. Hiç bir ayrıntılı bilgi yoktur. Gerekçe açıklanmıyor, parayı verecek olan kesime katkıyla ilgili bilgi yok. Seçim sonrası işverene destek verilmezse, devlet artan işsizlik parasını verebilecek mi? Gelecek olan hükümet bunu devam ettirecek mi?

İşveren ödeyemeyecek, işçi çıkaracak, zaten işçiye 6 bin TL verse de yine işçi geçinemeyecek. Devlet bu insanlara nasıl katkı koyacak? Bu konuda hiç çalışma yapılmıyor.

Biz bu ücret çoktur azdır tartışmıyoruz, tek taraflı destek verildi, biz buna kızdık.

Bu güne dek gördüğüm en çok ‘seçim yatırımı kokan’ karardı. Bu hiç hoş değil. Biz işçilerin işsiz kalmasını da istemiyoruz. İyice hazırlanılmadan atılmış bu adım sadece belli bir kesimden oy almak için yapıldı. İşveren tarafına gerekli destekler verilse bu işçiye de yansır.”

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