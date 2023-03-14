PREFABRİK SINIFA ‘KAYNAK YOK’; İZAZ-I İKRAMA; ‘PARA ÇOK!

Ayşe GÜLER

Türkiye’deki depremin ardından, bina güvenliği olmayan okullarda ‘kaynak’ sıkıntısı nedeniyle “prefabrik yapı” yerine, “çadır formülünün” hayata geçmesine yönelik tartışmalar sürerken, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin izaz, ikram, turizm fuarlarına yüklü ödeme yaptığı Resmi Gazete’ye yansıdı.

Hükümet, depremin yaşandığı 6 Şubat’tan bugüne Almanya ve Helsinki’de düzenlenen fuarlara yönelik devlet kasasından binlerce TL kaynak aktardı, Türkiye’den Ocak ayında adaya gelen iki bakan ve heyetlerinin masraflarını karşıladı.

Bakanlar Kurulu kararı ile Almanya’daki turizm fuarına katılım için 25 bin Euro ve 300 bin TL ödendi, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürüne de 5 bin Euro avans verildi.

Bununla birlikte; aynı fuar için bakanlığa tahsis edilen 140 metrekarelik standın kurulum ücreti olarak da 105 bin 375 Sterlin ödeme yapıldı.

20-22 Ocak’ta Helsinki’de düzenlenen ‘Matka Nordic Travel Fair” fuarına katılan görevlinin uçak bileti, konaklama ücreti için 64 bin 350 TL’lik ödeme deprem sonrasında, 27 Şubat’ta yapıldı.

Aynı dönemde 17-20 Ocak 2023 tarihleri arasında T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve heyetinin konaklama, ulaşım ve diğer giderleri toplamı 88 bin TL ile 29-31 Ocak’ta T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve heyetinin konaklama, ulaşım ve diğer giderleri toplamı 141 bin 995 TL olmak üzere, söz konusu ziyaretler çerçevesinde oluşan genel giderler toplamı 229 bin 995 TL ödendi.

Bu sürede Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi, İdari İşler ve Sicil İşleri Müdürü mevkiine Zafer Güçlü’yü de atadı.

Almanya’da turizm fuarına katılım: 25 bin Euro+ 300 bin TL, 5 bin Euro avans

Bakanlar Kurulu, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın Almanya Berlin’de 7-9 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek ITB 2023 Turizm Fuarına katılmasına karar verdi.

8 Mart tarihli Resmi Gazete’de yer alan karara göre; fuarda kullanılan tanıtım broşürlerinin Berlin'e gönderimi aşamasında, gümrük, hamaliye nakliye, ardiye ve muhafaza ücretleri, stantta fuar süresince kullanılacak olan internet ücreti, stantta yapılacak izaz-ikram için gerekli olan mutfak araç ve gereçlerinin ücreti, kiralanacak araçlar için ödenecek park yeri ücreti ile fuara girişte kullanılacak olan yaka kartlarının ücreti olan toplam 25.000 Euro ödenmesi kararlaştırıldı.

Aynı kararda, izaz-ikram malzemeleri, hediyelik eşya, tanıtım amacıyla yaptırılacak heybe ve promosyon malzemeleri ücreti toplamı olan 300.000 TL'nin, fuar süresince stantta yapılacak olan izaz ikrama yardımcı olacak 3 kişinin hizmet bedelinin ödenmesi ve fuar kapsamında doğabilecek diğer resmi harcamalar için Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu adına çıkacak olan 5.000 Euro avansın Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu’nun "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasına karar verildi.

2 TC Bakan ve heyetine: 371.990 TL

Bakanlar Kurulu, 8 Mart tarihli Resmi Gazete’de 17-20 Ocak 2023 tarihleri arasında T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve heyetinin konaklama, ulaşım ve diğer giderleri toplamı 88.000 TL ile 29-31 Ocak 2023 tarihleri arasında ülkemizde temaslarda bulunan T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve heyetinin konaklama, ulaşım ve diğer giderleri toplamı 141 bin 995 TL olmak üzere, söz konusu ziyaretler çerçevesinde oluşan genel giderler toplamı 229 bin 995 TL'nin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi.

Helsinki Fuarı’na 64 bin TL

Öte yandan 27 Şubat tarihli Resmi Gazete’de Bakanlar Kurulu, 20-22 Ocak’ta Helsinki’de düzenlenen ‘Matka Nordic Travel Fair” fuarına katılan görevlinin uçak bileti, konaklama ücreti olarak 64 bin 350 TL’sinin Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı 2023 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu’ndan karşılanmasına karar verdi.

Stant kurulum ücreti: 105 bin Sterlin…

Yine 27 Şubat’taki Resmi Gazete’de ITB Berlin 2023 Turizm Fuarı’nda bakanlığa tahsis edilen 140 metrekarelik boş alanın üzerine kurulacak stant kurulum ücreti 105 bin 375 Sterlin’in Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı “Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar ve Organizasyon Giderleri” kaleminden karşılanmasına karar verdi.

Atama da yapıldı…

Bakanlar Kurulu, 7 Mart tarihli Resmi Gazete’de Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi, İdari İşler ve Sicil İşleri Müdürü mevkiine Zafer Güçlü’yü atadı.

Karar; Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.