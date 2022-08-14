Polisten operasyon: 10 kilo uyuşturucu, 2 tutuklu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah gerçekleştirilen 'Dolunay Operasyonu' kapsamında 10 kilo ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu ve yaklaşık 50 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu tespit edildi, 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bu sabah 03.30 sıralarında Beyarmudu geçiş kapısında bir araçta Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda C.G'ye ait bavul içinde yaklaşık 10 kilo ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 50 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Polis, olayla ilgili araç sürücüsü 53 yaşındaki H.G (E) ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 62 yaşındaki C.G.'yi (E) tutukladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.