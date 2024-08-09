Polisi karşısında görünce 5 metre yükselikten atladı
Gönyeli'de bir apartmanda dün alınan şikayet üzerine polisin gittiği dairede, polisi karşısında gören Mırabel Benjamın yaklaşık beş metre yükseklikten aşağıya atlayarak yaralandı.
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Gönyeli'de bir apartmanda dün alınan şikayet üzerine polisin gittiği dairede, polisi karşısında gören Mırabel Benjamın yaklaşık beş metre yükseklikten aşağıya atlayarak yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, olay dün saat 16.00'da meydana geldi. Polise gelen şikayet üzerine, ilgili daireye giden polisi kapıyı açınca karşısında gören Mırabel Benjamın, polise "üzerini değişip geleceğini" söyleyerek kapıyı kapattı, içeri girdikten sonra yaklaşık beş metre yükseklikten aşağıya atladı.
Olay sonrası yaralanan söz konusu kişi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisine alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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