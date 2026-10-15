Emekçinin ekmeğine darbe

Recep DAL

DEV-İŞ’e bağlı Petrol-İş Sendikası’nın, K-PET’de işten çıkarılmak istenen 9 emekçi için başlattığı süresiz grev üçüncü gününde devam ediyor. Kalecik’teki dolum tesisinde direniş sürerken tesis önünde akaryakıt taşıyan tırların birikmesi, grevin uzaması halinde ülkede yakıt sıkıntısı yaşanabileceği endişesini artırdı.

YENİDÜZEN’in ulaştığı belgeler, 9 emekçinin işten çıkarılmasına ilişkin kararda ciddi usulsüzlük iddialarını gündeme getirdi. Yönetim Kurulu kararında devlet temsilcisi Halil Esendağlı’nın imzasının bulunmadığı, kararın “oy birliğiyle” alındığının belirtildiği ve Maliye Bakanlığı onayının alınmadığı görüldü.

Ercan Havalimanı’nda uçakların yakıt ikmalini yapan 9 emekçi, K-PET’in ilgili ihaleden çekilmesinin ardından yaklaşık dört buçuk ay boyunca başka bir görev verilmeden bekletildi. Şirket yönetimi daha sonra çalışanların uygun bir birimde görevlendirilemeyeceğini gerekçe göstererek işten çıkarma kararı aldı.

Maliye Bakanlığı, 9 Ekim’de şirket ortaklarına ve ilgili bakanlıklara gönderdiği yazıyla kararın usule uygunluğu konusunda uyarıda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da işten durdurma işlemini henüz yürürlüğe koymazken, Uzlaşı Kurulu’nda yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Buna rağmen şirket yönetiminin kararında ısrar etmesi, emekçilerle yönetim arasındaki anlaşmazlığı derinleştirdi.

Sürecin bir diğer tartışmalı noktası ise K-PET Genel Müdürü Şahap Aşıkoğlu’nun imzası oldu. Toplu İş Sözleşmesi’ne göre görev süresi 1 Ekim’de sona eren Aşıkoğlu’nun, işten çıkarılacak 9 emekçinin isimlerinin yer aldığı 6 Ekim tarihli belgede imzasının bulunması, kararın geçerliliğine ilişkin şüphe yarattı.

DEV-İŞ Başkanı Semih Kolozali, YEENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, dört ayı aşkın süre görev verilmeden bekletilen emekçilerin ağır psikolojik mobbinge maruz kaldığını belirterek, “Bu 9 arkadaşımızı hiç kimse ekmeğinden edemeyecek” dedi. Kolozali, K-PET’in akaryakıt piyasasının yaklaşık yüzde 65’ini karşıladığını vurgulayarak grevin sürmesi halinde yakıt sıkıntısının büyüyebileceği uyarısında bulundu.

YENİDÜZEN’e konuşan Petrol-İş Başkanı Taner Aydın ise K-PET’te çalışan sayısının 2010’da 55 iken bugün müdürler dahil 34’e düştüğünü belirtti. Tehlikeli işlerin yürütüldüğü dolum tesisindeki personel sayısının daha da azaltılmak istendiğini savunan Aydın, “Tehlikeli bir dolum tesisi kaç kişiyle çalışmalı?” sorusunu yönelterek 9 emekçinin mağduriyetinin giderilmesini istedi.

İşten çıkarılmak istenen emekçilerden Barış Baş da, YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, yaklaşık dört buçuk ay boyunca kendisine ve 8 çalışma arkadaşına görev verilmediğini belirterek, işten çıkarma girişiminin gayri yasal ve usulsüz olduğunu savundu. Karar geri çekilene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Baş, “Koskoca bir akaryakıt ve LPG tesisi 20 kişiyle idare edilemez. Bunun haricinde bizi işsiz bırakamazlar. Bizim kavgamız, ekmek kavgasıdır” ifadelerini kullandı.

Mücadele 3’üncü gününde

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (DEV-İŞ) bağlı Kıbrıs Türk Petrol İşçileri (Petrol-İş) Sendikası’nın, Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd. Şti.’de (K-PET) işten çıkarılmak istenen 9 emekçiyle ilgili anlaşmazlık nedeniyle 14 Ekim Çarşamba günü başlattığı süresiz grev üçüncü gününe girdi.

Emekçiler, K-PET’in Kalecik’teki dolum tesisinde direnişlerini sürdürürken tesisin önü akaryakıt taşıyan tırlarla doldu. Grevin devam etmesi halinde önümüzdeki günlerde ciddi bir akaryakıt krizinin yaşanması ihtimali gündeme geldi.

YENİDÜZEN’in ulaştığı belgeler, 9 emekçinin işten çıkarılmasına ilişkin süreçte ciddi usulsüzlük iddialarını ortaya koydu.

Yönetim Kurulu kararının ilgili tüzüğe aykırı biçimde alındığı, devlet temsilcisinin imzasının bulunmadığı ve Maliye Bakanlığı’nın onayının alınmadığı görüldü. Buna rağmen şirket yönetiminin işten çıkarma kararında ısrarcı tutumunu sürdürmesi, emekçilerin geleceğine ilişkin tartışmayı daha da büyüttü.

İşten çıkarma yerine başka görev verilmedi

İşten çıkarılmak istenen 9 personel, K-PET bünyesinde çalışıyor ve Ercan Havalimanı’nda uçakların akaryakıt ikmalini gerçekleştiriyordu. K-PET yönetiminin Ercan’daki ikmal işine ilişkin ihaleden çekilmesinin ardından çalışanların buradaki görevleri sona erdi. Ancak şirket, emekçileri başka bir birimde görevlendirmek yerine 4,5 ay boyunca bekletti ve ardından işten çıkarma kararı aldı.

Şirket yönetimi, 29 Eylül 2026 tarihli kararında çalışanlara uygun bir görev yeri bulunamadığını gerekçe gösterdi. Ancak kararın alınma biçimi ve gerekli onayların bulunmaması, sürecin hukuka uygunluğu konusunda ciddi soru işaretleri yarattı.

Devlet temsilcisinin imzası yok, Bakanlık onayı alınmadı

K-PET’in hisselerinin yüzde 90’ı özel şirketlere, yüzde 10’u ise Maliye Bakanlığı’na bağlı Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi’ne ait. Özel hisselerin yüzde 45’i Okan Hacıali’ye, yüzde 45’i Mete Boyacı’ya aitken şirket, özel sektör ve devlet ortaklığıyla yönetiliyor.

Özel hisselerin çoğunlukta olmasına karşın K-PET, Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd.’in Görev ve Yetkilerinin Saptanması Tüzüğü’ne tabi. Söz konusu tüzük uyarınca şirket Yönetim Kurulu kararlarının enerjiden sorumlu bakanlığın onayına sunulması gerekiyor.

Ancak 9 emekçinin işten çıkarılmasına ilişkin kararın, devlet kanadını temsil eden üye Halil Esendağlı’nın katılmadığı Yönetim Kurulu toplantısında alındığı ve buna rağmen karar için “oy birliği” ifadesinin kullanıldığı belirtildi. Üstelik 29 Eylül 2026 tarihli kararda Esendağlı’nın imzası da bulunmuyor. Bu durum, kararın oy birliğiyle alındığı yönündeki ifadeyi tartışmalı hale getirirken Maliye Bakanlığı onayının da alınmadığı ortaya çıktı.

Maliye’den uyarı, şirketten geri adım yok

Maliye Bakanlığı, 9 Ekim 2026 tarihinde şirket ortaklarına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, İçişleri Bakanlığı’na, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na ve ilgili daire ve müdürlüklere yazı gönderdi. Bakanlık, Yönetim Kurulu kararının usule uygun olmadığına ve tartışmalı olduğuna dikkat çekerek ilgili tarafları uyardı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bu uyarının ardından, kararın usule uygun olmadığı gerekçesiyle işten durdurma işlemini henüz yürürlüğe koymadı. Bakanlık, şirket ve sendika temsilcilerinin yer aldığı Uzlaşı Kurulu’nu bir kez topladı ancak görüşmelerden sonuç çıkmadı.

Buna karşın K-PET yönetiminin, yasaya ve tüzüğe aykırı olduğu yönünde ciddi itirazlar bulunan işten çıkarma kararından geri adım atmaması, anlaşmazlığı derinleştirdi. Bir yanda emekçilerin iş güvencesi, diğer yanda ise şirket yönetiminin tartışmalı karardaki ısrarı bulunuyor.

Görev süresi dolan genel müdürün imzası da var

Skandalın bir diğer boyutu ise K-PET Genel Müdürü Şahap Aşıkoğlu’nun imzası. İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi’ne göre görev süresi 1 Ekim 2026’da sona eren Aşıkoğlu’nun, işten çıkarılacak 9 emekçinin isimlerinin yer aldığı 6 Ekim 2026 tarihli belgede imzası bulunuyor.

Geçmişte Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı olarak da görev yapan Aşıkoğlu’nun, görev süresi sona erdikten sonra işten çıkarma yazısına imza koyması, sürece ilişkin soru işaretlerini daha da artırdı.

DEV-İŞ Başkanı Semih Kolozali:

“9 emekçiyi ekmeğinden kimse edemeyecek”

Öte yandan DEV-İŞ Başkanı Semih Kolozali, Petrol-İş Sendikası Başkanı Taner Aydın ve işten çıkarılmak istenen 9 emekçiden biri olan Barış Baş, YENİDÜZEN’e özel açıklamalarda bulunarak yaşanan süreci, işten çıkarma girişiminin nedenlerini ve taleplerini anlattı.

DEV-İŞ Başkanı Semih Kolozali, 9 emekçinin dört ayı aşkın süredir kendilerine görev verilmeden bir odada bekletildiğini belirterek, yaşananları ağır bir psikolojik mobbing olarak nitelendirdi. Sendikanın çeşitli defalar şikâyette bulunduğunu ve işverenle görüşme talep ettiğini aktaran Kolozali, uzlaşı bekledikleri süreçte çalışanlara işten çıkarma ihbarları gönderilmesi üzerine süresiz grev kararı aldıklarını söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un şirket yönetiminin kendi kararlarını alabileceği yönündeki açıklamalarını eleştiren Kolozali, K-PET Yönetim Kurulu’nun alacağı kararların, ilgili tüzüğün 5’inci maddesi uyarınca Enerji Bakanlığı’nın onayına tabi olduğunu savundu. Kolozali, Taçoy’u elindeki yetkiyi kullanmaya ve 9 emekçinin yanında mı yoksa karşısında mı olduğunu açıklamaya çağırdı.

İşten çıkarma girişiminin durdurulmaması halinde ülke genelinde yakıt sıkıntısının derinleşebileceği uyarısında bulunan Kolozali, K-PET’in akaryakıt piyasasının yaklaşık yüzde 65’ini karşıladığını belirtti. Akaryakıt istasyonlarındaki stokların tükenmek üzere olduğunu ifade eden Kolozali, grevin devam etmesinin krizi büyütebileceğini kaydetti.

İşletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için yaklaşık 40 çalışana ihtiyaç duyulduğunu, müdürler dahil mevcut çalışan sayısının 34 olduğunu söyleyen Kolozali, 9 kişinin daha işten çıkarılmasının işletmeyi çalışamaz duruma getireceğini savundu. Şirketin tasarrufa ihtiyacı olmadığını ve ciddi kâr elde ettiğini ileri süren Kolozali, amaçlarının deneyimli çalışanların yerine daha ucuz iş gücü getirerek taşeronlaşmanın önünü açmak olduğunu iddia etti.

Kolozali, “Bu 9 arkadaşımızı hiç kimse ekmeğinden edemeyecek” diyerek geri adım atmayacaklarını vurguladı. Her türlü diyaloğa açık olduklarını belirten Kolozali, uzlaşı için iyi niyetli, somut ve yapıcı adımlar beklediklerini ifade etti.

Petrol-İş Sendikası Başkanı Taner Aydın:

“Tehlikeli bir dolum tesisi kaç kişiyle çalışmalı?”

Petrol-İş Sendikası Başkanı Taner Aydın ise K-PET’te 2010 yılında 55 kişinin çalıştığını, bugün bu sayının müdürler dahil 34’e düştüğünü belirterek çalışan sayısının daha da azaltılmak istendiğini söyledi.

Aydın, tehlikeli işlerin yürütüldüğü bir dolum tesisinin kaç çalışanla faaliyet göstermesi gerektiğinin şirket yönetimi tarafından açıklanmasını isteyerek, işten çıkarılmak istenen 9 emekçinin mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini kaydetti.

Ercan Havalimanı’nda görevlendirilen çalışanların buradaki işlerin sona erdiği gerekçesiyle işten çıkarılmak istenmesini yönetimsel bir zafiyet olarak nitelendiren Aydın, bu durumdan Genel Müdür Şahap Aşıkoğlu’nu sorumlu tuttu. Aydın, şirketin Ercan’daki yakıt ikmali ihalesine fiyatı bilerek yüksek gösterdiği için katılmadığını öne sürdü.

Şirket yönetiminin kendileriyle görüşeceğini bildirdiğini ancak görüşme talebi beklerken çalışanlara işten çıkarma yazılarının gönderildiğini belirten Aydın, mücadelelerinin sonuç vereceğine inandığını ifade etti.

Emekçi Barış Baş:

“Bizim kavgamız ekmek kavgasıdır”

İşten çıkarılmak istenen emekçilerden Barış Baş da K-PET’in Ercan Havalimanı’ndaki yakıt ikmali ihalesinden çekilmesinin ardından kendisi ve 8 çalışma arkadaşına yaklaşık dört buçuk ay boyunca görev verilmediğini söyledi. Baş, bu süreçte psikolojik mobbinge maruz kaldıklarını ve Genel Müdür Şahap Aşıkoğlu’nun son toplantının ardından kendilerine işten çıkarma yazısı gönderdiğini belirterek, girişimin gayri yasal ve usulsüz olduğunu vurguladı.

İşten çıkarma kararının kendilerini ve ailelerini derinden etkilediğini ifade eden Baş, taleplerinin uzlaşı yoluyla kararın geri çekilmesi olduğunu kaydetti. Karar geri çekilmediği sürece greve devam edeceklerini vurgulayan Baş, akaryakıt istasyonlarında yakıt bulamayan yurttaşların tepkilerini çalışanlara değil şirket yönetimine yöneltmesi gerektiğini söyledi.

Sendikalı olmanın kendileri için önemli bir güç olduğunu belirten Baş, sendikalarının desteği sayesinde haklarını savunabildiklerini ifade etti. Şirket yetkililerinin devlet kanadının onayı olmadan işten çıkarma girişiminde bulunduğuna dikkat çeken Baş, destek açıklamalarının yanı sıra somut adım beklediklerini kaydetti.

Baş, “Koskoca bir akaryakıt ve LPG tesisi 20 kişiyle idare edilemez. Bunun haricinde bizi işsiz bırakamazlar. Bizim kavgamız, ekmek kavgasıdır” dedi.