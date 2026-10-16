"Genetik testler ticari kazanç kapısı değildir!"

CTP Milletvekili adayı Jale Refik Rogers, hükümetin görev süresinin son döneminde yayımladığı düzenlemeler arasında yer alan, Tıp ve Kimya Laboratuvarları Yasası altında çıkarılan Genetik Laboratuvarları Tüzüğü’ne tepki gösterdi.

Ülkedeki özel laboratuvarların açılma ve çalışma koşullarını düzenleyen mevcut yasanın bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gerisinde kaldığını belirten Rogers, yeni bir Genetik Laboratuvarları Yasası üzerinde çalışmalar sürerken yürürlüğe konulan tüzüğün mevcut eksiklikleri gidermediğini, aksine yeni riskler yarattığını dile getirdi.

Genetik alanındaki teknolojik gelişmeler sayesinde testlerin daha erişilebilir hale geldiğini, maliyetlerinin düştüğünü ve kullanım alanlarının genişlediğini kaydeden Rogers, bu gelişmelerin genetik testlerin ticari bir ürün gibi pazarlanmasını da beraberinde getirdiğine dikkat çekti.

Rogers, söz konusu düzenlemeyle gerekli cihaz ve ekipmanı temin eden laboratuvarların, genetik testleri gerçekleştirecek ve sonuçlarını yorumlayacak yeterli uzman personeli bulundurma zorunluluğu olmadan faaliyet göstermesinin önünün açıldığını ifade etti.

Genetik testlerin rutin biyokimya testlerinden farklı olduğuna işaret eden Rogers, bu testlerin doğru uygulanması, sonuçların bilimsel açıdan yorumlanması ve hastanın klinik durumuyla ilişkilendirilmesinin özel uzmanlık gerektirdiğini vurguladı. Rogers, yanlış yorumlanan test sonuçlarının gereksiz endişelere, hatalı sağlık kararlarına ve maddi-manevi mağduriyetlere yol açabileceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nın önceliğinin laboratuvarların ticari faaliyetlerini kolaylaştırmak değil, halkın doğru ve güvenilir sağlık hizmetine erişimini sağlamak olması gerektiğini ifade eden Rogers, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Genetik testler ticari bir kazanç kapısı değildir! Artık gitmeniz için gün sayıyoruz! Bu halka verdiğiniz zararların, bilimi ve uzmanlığı yok sayan yönetim anlayışınızın son bulması için gün sayıyoruz. Yeter!”