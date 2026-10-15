“Bölgenin geleceğini bilgiyle, uzmanlıkla ve ortak akılla şekillendireceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Geçitkale–Serdarlı Belediye Başkan adayı Salih Ruso, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası’nı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Ruso, Oda Başkanı Can Kara ve Yönetim Kurulu Üyesi Layık Topcan ile bir araya gelerek Ülkesel Fizik Planı, tarım alanlarının korunması, kırsal kalkınma ve belediyelerin planlama yetkileri gibi konu başlıklarını ele aldı.

Görüşmede, Geçitkale–Serdarlı Belediyesi sınırları içerisindeki yerleşimlerin gelecekteki gelişimi ve Mesarya bölgesinin planlama ihtiyaçları kapsamlı şekilde değerlendirildi. Ülkesel Fizik Planı’nın Mesarya bölgesine ilişkin politika ve öngörülerinin ele alındığı toplantıda; tarım alanlarının korunması, bölgede yaşanan su ve tuzlanma sorunları, doğal ve tarihi değerlerin korunması, kırsal kalkınma, kamusal alanların düzenlenmesi, aydınlatma, reklam ve tabela uygulamaları ile belediyelerin imar ve planlama alanındaki yetkileri üzerinde duruldu.

Görüşmede ayrıca, Avrupa Birliği fonlarından ve farklı finansman olanaklarından yararlanılarak bölgede uygulanabilecek projeler, yaşlıların yaşam kalitesine yönelik sosyal modeller ve kırsal yerleşimlerin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayabilecek çalışmalar da değerlendirildi.

“Bölgenin uzun vadeli gelişimi uzmanlık ve planlama temelinde ele alınmalı”

Salih Ruso görüşmede yaptığı değerlendirmede, yerel yönetim anlayışlarının yalnızca günlük belediye hizmetleriyle sınırlı olmayacağını belirterek, bölgenin uzun vadeli gelişiminin uzmanlık ve planlama temelinde ele alınması gerektiğini ifade etti. “Planlama yalnızca kaç kat bina yapılacağını belirlemek değildir. Tarım alanlarımızdan meydanlarımıza, köylerimizin gelişiminden doğal ve tarihi değerlerimizin korunmasına kadar bütün bir yaşam alanını birlikte düşünmektir. Geçitkale–Serdarlı’nın geleceğini günübirlik kararlarla değil, bilgiyle, uzmanlıkla ve ortak akılla şekillendirmek istiyoruz” şeklinde konuşan Ruso, önümüzdeki dönemde ilgili meslek örgütleri ve uzmanlarla farklı başlıklarda görüşmelerin ve saha çalışmalarının sürdürüleceğini kaydetti.