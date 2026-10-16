Arjantin'de binlerce kişi hükümetin eğitimdeki bütçe kesintisini protesto etti

Arjantin’de meydanlara inen binlerce kişi Devlet Başkanı Javier Milei hükümetinin eğitimde bütçe kesintisini protesto etti.

Buenos Aires başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen gösterilere sendikalar, akademisyenler ve öğrencilerden binlerce kişi katıldı.

Ellerinde döviz ve pankartlar taşıyan kalabalık, Milei hükümetinin eğitim bütçesinde yaptığı kesintilere tepki gösterdi.

Bazı göstericilerin çevreye zarar vermesi üzerine güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.

Olaylarda çok sayıda kişi göz yaşartıcı gazdan etkilenirken, C5N televizyon kanalının bir kameramanı ile başına gaz fişeği isabet eden bir kadın yaralandı.

Yaralanan kadın, yerel basına yaptığı açıklamada, çocukları için kamusal eğitim hakkını savunmak amacıyla gösteriye katıldığını belirtti.

Eylemciler, üniversitelere daha fazla kaynak ayrılmasını öngören finansman yasasının uygulanmasının yanı sıra maaşların iyileştirilmesini ve kamu kurumlarına daha fazla bütçe ayrılmasını talep ediyor.

- Milei hükümetinin eğitim bütçesi kesintileri

Arjantin Devlet Başkanı Milei’nin Aralık 2023’te göreve gelmesinden bu yana uyguladığı yüksek bütçe kesintileri, kamu üniversitelerini de etkiledi. Hükümetin üniversite bütçelerini dondurması, öğrenciler, akademisyenler ve sendikalar tarafından sıklıkla protesto ediliyor.

Arjantin Kongresi, üniversite bütçelerinin enflasyona göre artırılmasını ve akademisyen maaşlarının güncellenmesini öngören Üniversite Finansman Yasası’nı kabul etmişti. Ancak Milei, mali gerekçelerle yasayı veto etmiş, bu gelişme, ülke genelindeki gösterileri artırmıştı.