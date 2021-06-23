Polis: “Üzerinde 3 gram, evinde 2 gram ağırlığında uyuşturucu çıktı”

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar G.T.M, B.D.M ve P.C bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkeme, zanlılar G.T.M ile B.D.M 2 ay tutuklu kalmasına, zanlı P.C’nin de tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Polis memuru Kaan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlıların 18 Haziran tarihinde Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekibi tarafından yapılan operasyonda şüpheli görülen zanlı G.T.M’nin üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını ve suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen zanlılar B.D.M ve P.C’nin Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandıklarını mahkemeye aktardı. Polis memuru Kurtbir, tutuklanan zanlının ikametgâhında mahkeme emri ile yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde ve elektronik hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan G.T.M ile B.D.M’nin tutuklu, zanlı P.C’nin tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, G.T.M ile B.D.M’nin 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına, zanlı P.C’nin de yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 7 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.