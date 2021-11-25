Polis: Uyuşturucu çoğunlukla güneyden geliyor, güneyle işbirliği yapılmalı

“Uluslararası bir sorun olan uyuşturucu ile mücadelenin sadece polisiye tedbirlerle çözülemeyeceği herkesce bilinen bir gerçektir. Ülkemizde bulunan tüm paydaşların bu sorunun çözümünde katkı koyması gerektiği gibi Devletler nezdinde de yapılacak işbirliği ve bilgi paylaşımı ile sorunun üstesinden gelinmesi mümkündür”



Polis Basın Subaylığı, Polis Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin büyük bir kısmının Güney Kıbrıs üzerinden kuzeye getirildiğini öne sürerek bu konuda işbirliği talep etti.

Basına açıklanan “bilgi notu” ile polisin uyuşturucu konusundaki talepleri gündeme taşındı.

Yapılan yazılı açıklamada 11 Kasım 2021 tarihinde, Beyarmudu bölgesinde “KKTC Polisi” tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda ele geçirilen uyuşturucu miktarına işaret edildi.

Açıklamada uyuşturucunun güneyden geldiğine dikkat çekilerek “Uluslararası bir sorun olan uyuşturucu ile mücadelenin sadece polisiye tedbirlerle çözülemeyeceği herkesçe bilinen bir gerçektir” denildi. Polis açıklamasında “Ülkemizde bulunan tüm paydaşların bu sorunun çözümünde katkı koyması gerektiği gibi Devletler nezdinde de yapılacak işbirliği ve bilgi paylaşımı ile sorunun üstesinden gelinmesi mümkündür” vurgusu öne çıktı

İşte Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan ve “basın bilgi notu” başlığını taşıyan açıklama:

Uyuşturucu sorununun sınır ötesi boyut kazandığı günümüzde, uyuşturucu ile mücadelenin de devletler nezdinde ele alınması gereken uluslararası bir soruna dönüştüğü görülmektedir.

11 Kasım 2021 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Beyarmudu Bölgesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nden KKTC’ye yasa dışı yollardan geçiş yapan GKRY’de sakin 19 yaşındaki iki Rum gencinin, tasarruflarında bulunan sırt çantası içerisinde yaklaşık 390 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Söz konusu olay üzerine tutuklanan zanlılar aleyhinde “Kanunsuz Uyuşturucu Madde İthal ve Tasarrufu ile Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeye Gizlice Girip İhlal Etmek ve Yetkili Makamdan İzinsiz KKTC Topraklarına Girmek” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, çıkarıldıkları Mahkeme tarafından zanlıların 45 gün süre ile Merkezi Cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak kalmaları hususunda emir verilmiştir.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin büyük bir kısmının Güney Kıbrıs üzerinden ülkemize getirildiği bilinen bir gerçektir. 11 Kasım 2021 tarihinde, Beyarmudu Bölgesinde KKTC Polisi tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda ele geçirilen uyuşturucu miktarı da bu gerçeği bir kez daha doğrulamaktadır.

Uluslararası bir sorun olan uyuşturucu ile mücadelenin sadece polisiye tedbirlerle çözülemeyeceği herkesce bilinen bir gerçektir. Ülkemizde bulunan tüm paydaşların bu sorunun çözümünde katkı koyması gerektiği gibi Devletler nezdinde de yapılacak işbirliği ve bilgi paylaşımı ile sorunun üstesinden gelinmesi mümkündür.





