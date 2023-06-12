Polis şüpheli gördü, araçtan ve evden uyuşturucu çıktı

Gönyeli’de şüpheli görülerek, durdurulmak istenen araçtan inerek kaçmaya çalışan S.F.F ile A.M.S.A isimli iki zanlı tutuklandı.

Polis, zanlı S.F.F’nin evinde yapılan aramada ise 13 kök hintkeneviri tespit etti.

Her iki zanlı mahkemeye çıkarıldı, haklarında 8 gün tutukluluk kararı alındı.

Uyuşturucuyu kaçarken attılar

Polis, 8 Haziran’da Gönyeli’de şüpheli olarak görülen bir aracın durdurulmaya çalışıldığı sırada, zanlı S.F.F ile A.M.S.A’nın kaçmaya çalıştığını söyledi.

Zanlı S.F.F’nin kaçmaya çalıştığı sırada attığı poşette 6 adet ayrı ayrı foil kağıdı içerisinde yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve zanlı A.M.S.A’nın

Kaçmaya çalışırken bir adet foil kağıdı içerisinde yaklaşık 1 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını kaydetti.

Zanlı S.F.F’nin evinde de 13 kök hintkeneviri…

Polis, zanlı S.F.F’nin Yeşilırmak- Lefke’de bulunan evinde yapılan aramada ikametgahının yaklaşık 100 metre ilerisinde boyları 1 metre ile 1.5 metre arasında olan özel yapılmış sera içerisinde siyah renk plastik saksılarda yetiştirilmiş 13 kök Hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bitkilerin bulunduğunu söyledi.

Yapılan aramada 1 adet vantilatör ve 1 adet yaklaşık 100 metrelik uzatma kablosunun da emare alındığını anlatan polis, zanlı A.M.S.A’nın 500 TL karşılığında zanlı S.F.F’den uyuşturucu aldığı yönünde ifade verdiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.