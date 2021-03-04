Polis: “Paketini 100 TL’ye sattıklarını itiraf ettiler”

Lefkoşa'da Narkotik polisinin gerçekleştirdiği ‘kapan’ operasyonunda tasarruflarında yaklaşık 3 kilo ağırlığında Hintkeneviri bulunan zanlılar O.O.O., ve E.F.E., tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olayla ilgili bulguları aktardı.

Sevinç, zanlıların ‘Uyuşturucu Madde Alma’, ‘Verme ve Tasarrufu’ suçlarından tutuklu olduklarını söyledi.

Sevinç, 3 Mart tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı önleme Müdürlüğü'ne bağlı bir polis ekibi tarafından arama yapıldığını belirterek, zanlı E.F.E.’nin cebinde 5 paket yaklaşık 8 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 700 TL'nin tespit edilip emare olarak alındığını kaydetti. O.O.O.’nun yatak odasında da aramalar yapıldığını ifade eden Sevinç, satışa hazır 14 paket 20 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 3 bin 500 TL bulunduğunu dile getirdi.

Polis, ayrıca zanlı O.O.O.’nun odasında Sevinç, zanlının odasında aramaların devamında 13 gram Hint Keneviri elbise dolabında 62 paket yaklaşık 85 gram ağırlığında Hint Keneviri uyuşturucu madde, yemekler içerisinde gizlenmiş yaklaşık 2 bin 500 gram ağırlığında Hint Keneviri madde ele geçirildiğini vurguladı.

Sevinç, söz konusu ikametgâhta toplamda yaklaşık 3 kilo ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğuna işaret ederek, zanlıların tutuklandığını bildirdi.

Uyuşturucuyu 100 TL karşılığında sattıklarını itiraf ettiler… 1 kişi daha aranıyor..

Zanlıların gönüllü ifade verdiğini anlatan Sevinç, zanlıların verdikleri ifadede uyuşturucu maddeleri aranan bir şahıs ile 20 Şubatta getirdiklerini ve kendileri paketleyip 100 TL karşılığında sattıklarını ve paralarda bu şekilde elde ettiklerini beyan ettiğini söyledi.

Sevinç, uyuşturucu maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarı'na, maddelerin muhafaza edildiği naylon poşetlerin Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Parmak İzi İnceleme Şubesine gönderileceğini dile getirerek, ayrıca söz konusu maddeleri getiren kişinin hâlâ arandığını açıkladı.

Sevinç, soruşturmanın devam ettiğine ve zanlıların serbest kalmaları durumunda tahkikata olumsuz yönde etki edebileceğine dikkat çekerek, zanlıların 1 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, meselenin ciddiyetini de göz önünde bulundurarak soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların aleyhine 1 gün tutukluluk emrini verdi.