Narkotik'ten "Kapan" Operasyonu
Haspolat’ta, dün akşam bir evde gerçekleştirilen operasyon sonucu 2,626 gram ağırlığında hintkeneviri ele geçirildi.
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Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün akşam Haspolat'ta gerçekleştirilen operasyon sonucu toplam 2 Kilo 626 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak tutuklanan 2 zanlı bugün çıkarıldıkları Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından birer gün poliste tutuklu kalmalarına emir verildi.
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Etiketler : polis, uyuşturucu